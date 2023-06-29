Во Владимирской области с субботы, 1 июля, установится комфортная летняя погода.
В выходные...
Во Владимирской области с субботы, 1 июля, установится комфортная летняя погода.
В выходные облачность будет переменчивой, местами небольшой кратковременный дождь пройдет, - предсказывают синоптики.
Днем в субботу во Владимире будет уже уверенные плюс 20 градусов.
Тучи к вечеру уберутся восвояси. Дождь будет идти ночью и утром.
Ветер слабый - до 2.8 метров в секунду.
Атмосферное давление чуть вырастет - с 733 до 735 мм ртутного столба.
Фото: https://www.pxfuel.com