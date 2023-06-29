Во Владимирской области с субботы, 1 июля, установится комфортная летняя погода. В выходные...

Во Владимирской области с субботы, 1 июля, установится комфортная летняя погода.В выходные облачность будет переменчивой, местами небольшой кратковременный дождь пройдет, - предсказывают синоптики.Днем в субботу во Владимире будет уже уверенные плюс 20 градусов.Тучи к вечеру уберутся восвояси. Дождь будет идти ночью и утром.Ветер слабый - до 2.8 метров в секунду.Атмосферное давление чуть вырастет - с 733 до 735 мм ртутного столба.Фото: https://www.pxfuel.com