Он вступит в силу с 1 января следующего года.

Депутаты Законодательного Собрания приняли закон о поддержке семейных предприятий. Он направлен на стимулирование развития малого бизнеса. Авторы документа пояснили, что в других регионах, например, в Башкирии, есть положительный опыт внедрения таких мер поддержки.Критерии следующие: если компания больше чем на 50% принадлежит одной семье, а коллектив на 50% состоит из родственников, то она считается семейной. Численность такой организации не должна превышать 15 человек.Закон позволит создать реестр семейных предприятий, который пока отсутствует. А особый статус гарантирует господдержку. Предусматривается финансовая, имущественная, информационная и консультационная помощь. В частности, микрокредиты под льготный процент.В результате народные избранники утвердили акт большинством голосов. Закон вступит в силу с 1 января следующего года.