Всего на это выделили 25 миллионов рублей. Дополнительные выплаты водителям назначил губернатор, по инициативе регионального Минздрава. Ежемесячно водители СМП будут получать

Всего на это выделили 25 миллионов рублей. Дополнительные выплаты водителям назначил губернатор, по инициативе регионального Минздрава. Ежемесячно водители СМП будут получать дополнительно по 3 тысячи рублей. Интересно, что документ “распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года”, то есть водители должны получить деньги за весь период с начала года. Как эта надбавка поможет, например,