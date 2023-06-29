Во Владимирской области введен карантин по ясеневой изумрудной златке. В региональном управлении...

Во Владимирской области введен карантин по ясеневой изумрудной златке.В региональном управлении Россельхознадзора сегодня заявили о введении карантинного режима по ясеневой изумрудной златке-в областном центре, а так же в Суздальском, Судогодском, Собинском и Камешковском районах.Площадь карантинной фитосанитарной зоны-сто сорок тысяч гектаров. Мы уже рассказывали об этом вредителе, поражающем ясени и вязы. Личинки златки грызут древесину, взрослые жуки питаются листвой. Деревья погибают на третий – четвертый год.