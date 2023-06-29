Во Владимирской области выяснили причину загрязнения реки Каменки. Областное министерство...

Во Владимирской области выяснили причину загрязнения реки Каменки.Областное министерство природопользования и экологии не выявило фактов сброса сточных вод в реку Каменку.Это ответ на запрос суздальского экоактивиста Алексея Осетрова. При этом между сёлами Кибол и Крапивье сотрудники министерства обнаружили глинистые намывы, образовавшиеся в результате обвала берега, либо, цитирую, "стока грязной воды с полей выше по течению во время обильных осадков в предшествующие дни".Напомним, в начале июня жители и гости Суздаля обратили внимание на бурый цвет Каменки и тела погибших птиц в воде.