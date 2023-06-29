Владимирскую область в ближайшие дни зальют сильные дожди. Уже сегодня на востоке ожидается ливень. Метеорологи предупреждают, увеличивается вероятность возникновения ЧС до

Владимирскую область в ближайшие дни зальют сильные дожди. Уже сегодня на востоке ожидается ливень. Метеорологи предупреждают, увеличивается вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня. Есть риск повреждений (обрывом) ЛЭП и линий связи. Не исключены аварии на объектах энергоснабжения, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев, подтопление пониженных участков местности, повреждения сельскохозяйственных