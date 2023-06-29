Водителям скорой помощи Владимирской области дополнительно выплатят 25 миллионов рублей.
Причем,...
Водителям "скорой помощи" Владимирской области дополнительно выплатят 25 миллионов рублей.
Причем, дополнительная социальная выплата будет начислена за период с 1 января 2023 года.
Правительство Владимирской области поддержало инициативу регионального Минздрава по включению должности водителя скорой медицинской помощи в региональный перечень работников медицинских организаций, пользующихся правом на специальную социальную выплату, сообщила пресс-служба Правительства ВО.
На эти цели направлены 25 миллионов рублей.
Фото: https://www.pxfuel.com