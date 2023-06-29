Возбуждено уголовное дело по факту падения подростка из окна заброшенной казармы во...

Возбуждено уголовное дело по факту падения подростка из окна заброшенной казармы во Владимире.Возбуждено уголовное дело по факту падения подростка из окна заброшенной казармы на территории бывшей танковой части во Владимире. За жизнь тринадцатилетнего мальчика сейчас борются врачи ОДКБ.Напомню, ЧП произошло в понедельник-подросток поднялся на третий этаж здания, вылез в оконный проем и упал на бетонную плиту. Воинская часть уже семь лет находится в заброшенном состоянии, проникнуть на её территорию не составляет труда.