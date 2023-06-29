Выпускникам школы МИР Владимирской области вручили долгожданные аттестаты. В школе МИР выпускникам...

Выпускникам школы МИР Владимирской области вручили долгожданные аттестаты.В школе МИР выпускникам 9 и 11 классов вручили долгожданные аттестаты. Высочайшие результаты по ОГЭ и ЕГЭ подтвердили их сильный уровень знаний и подготовки. На празднике побывал и Александр Сыпченко.Сегодня в школе МИР грандиозный праздник – первый выпуск 9 и 11 классов, ученики радуются успехам и принимают поздравления. Мария Козлова закончила школу с золотой медалью, сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов и стала победителем российских олимпиад. Теперь для нее открыты двери ведущих вузов страны.Мария Козлова, выпускница 11 класса школы "МИР":- Я планирую поступать в Высшую школу экономики по направлению "право" буду становиться юристом. У меня на самом деле очень много интересов, в том числе и спортом я занимаюсь, это больше для себя, также я занимаюсь ведением своего личного блога и стараюсь развиваться всесторонне и нк только уделяю время учебе.На особых условиях поступает в вуз и Алексей Артюшин, ставший победителем Национальной технологической олимпиады по направлению "автоматизация бизнес-процессов". Готовился Алексей вместе с учителем информатики школы.Алексей Артюшин, выпускник 11 класса школы "МИР":- Я параллельно и учился и готовился к олимпиаде и даже иногда и ночами сидел и разбирался в программе, было конечно тяжело, но не зря. Школу я закончил хорошо, на четверки и пятерки.Какой бы путь ни выбрали для себя выпускники школы "МИР", годы проведенные в этих стенах навсегда останутся самыми ценными, уверена Нина Серебренникова.Нина Серебренникова, член родительского комитета:- Школа "МИР" нам понравилась своим нетрадиционным подходом раз, возможностью развития ребенка два самое главное наверное в школе "МИР" существует индивидуальный план, который подстраивается под каждого ребенка.В 10 и 11 классе сегодняшние выпускники учились по индивидуальному плану – для каждого была выстроена своя программа, чтобы профильным предметам уделялось большое количество времени.Лада Силина, директор школы "Мир":- В 11 классе ребята за два года проделали огромный путь наращивания своих академических результатов – у нас есть сто балльник по обществознанию. Очень высокие результаты продемонстрировали в рамках дисциплины русский язык, профильная математика, базовая математика.Выпускники 9 класса также показали высокие результаты по русскому, математике, английскому языку, биологии, информатике и обществознанию. Для МИРа выпуск 2023 – исторический, школа открылась только два года назад - инициатором образовательного проекта является Владимир Седов, предприниматель, основатель Askona Life Group и создатель города Доброград.Владимир Седов, предприниматель:- Когда мы видим финал – это одна выпускница с золотой медалью, стольбалльник, 9 красных аттестатов в девятом классе, победители федеральных олимпиад, которые гарантируют себе автоматическое поступление в самые лучшие страны.Ученики школы МИР показывают высокие академические результаты, побеждают в олимпиадах, занимаются наукой, творчеством, спортом. Уже сейчас школа МИР претендует на звание одной из лучших в области. В сентябре в МИР придут 170 детей, набор в некоторые классы уже закрыт. Учеников ждут новые победы и достижения.Александр Сыпченко, Александр Голубев Вести-Владимир