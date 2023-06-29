Художник Александр Ерашов рассказывает о новом цикле своих картин. В нашей истории есть...

Художник Александр Ерашов рассказывает о новом цикле своих картин.В нашей истории есть героические личности, которые не родились русскими, но стали ими по духу. Александр Ерашов рисует как раз таких людей. О новом цикле картин Суздальского художника расскажет Федор Лалакин.- Вот так вот мы и работаем, с другом, вот какой друг у меня есть да Гюнти?Художник Александр Ерашов работает над циклом картин "Немцы в России". Он изображает немцев по крови, но русских по духу. Исторических личностей, которые сыграли важную роль в истории России.Александр Ерашов, художник:- Фадей Фадеевич Беллинсгаузен чисто русский человек вот. В миру известен как Фабиан Готлиб фон Белинсгаузен абсолютно русский мореплаватель с немецкими корнями, немец, открыл Антарктиду с нашим земляком Лазоревым вместе.Работы Александра это не обычные портреты, в них художник помещает детали, которые помогают зрителю узнать больше про жизнь человека изображенного на картине. Вот, например, Императорские пингвины - одни из символов Антарктиды. Якорь, который бросили первопроходцы, а сверху награды Фаддей Фадеевича Беллинсгаузена:- Георгий, Владимир, Александр Невский, Белый орел, Анна это иностранный орден Банни, орден Людовика. Очень интересная тема для изучения, то есть не интересно делать что то, что не приносит какого то развития, а когда ты вот начинаешь это ковырять, копать, интернет, книги, то есть это определенно, чтобы не отупеть в корень.Пока что мастер закончил 5 работ: Рюрик, княгиня Ольга, Барон Мюнхгаузен, Сигизмунд Герберштейн и Фабиан Готлиб фон Беллинсгаузен, но по словам художника тема необъятна. Александр родился в Казахстане. Последнее время живет в Суздале и признается, что этот город стал ему вторым домом.- Мне нравится тишь гладь Божья благодать, меня спрашивают, а что ты в Суздале, я говорю: купола, попы, колокола и отсутствие преступности и чистый воздух.До нашего времени не дошли изображения некоторых исторических личностей. Но у художника нашлось оригинальное решение этой проблемы. Он рисует подходящие по его замыслу лица своих знакомых. Вот например прототипом княгини Ольги стала наша коллега Ольга Яцык.Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести Владимир".