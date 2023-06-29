Художник Александр Ерашов рассказывает о новом цикле своих картин.
В нашей истории есть...
Художник Александр Ерашов рассказывает о новом цикле своих картин.
В нашей истории есть героические личности, которые не родились русскими, но стали ими по духу. Александр Ерашов рисует как раз таких людей. О новом цикле картин Суздальского художника расскажет Федор Лалакин.
- Вот так вот мы и работаем, с другом, вот какой друг у меня есть да Гюнти?
Художник Александр Ерашов работает над циклом картин "Немцы в России". Он изображает немцев по крови, но русских по духу. Исторических личностей, которые сыграли важную роль в истории России.
Александр Ерашов, художник:
- Фадей Фадеевич Беллинсгаузен чисто русский человек вот. В миру известен как Фабиан Готлиб фон Белинсгаузен абсолютно русский мореплаватель с немецкими корнями, немец, открыл Антарктиду с нашим земляком Лазоревым вместе.
Работы Александра это не обычные портреты, в них художник помещает детали, которые помогают зрителю узнать больше про жизнь человека изображенного на картине. Вот, например, Императорские пингвины - одни из символов Антарктиды. Якорь, который бросили первопроходцы, а сверху награды Фаддей Фадеевича Беллинсгаузена:
- Георгий, Владимир, Александр Невский, Белый орел, Анна это иностранный орден Банни, орден Людовика. Очень интересная тема для изучения, то есть не интересно делать что то, что не приносит какого то развития, а когда ты вот начинаешь это ковырять, копать, интернет, книги, то есть это определенно, чтобы не отупеть в корень.
Пока что мастер закончил 5 работ: Рюрик, княгиня Ольга, Барон Мюнхгаузен, Сигизмунд Герберштейн и Фабиан Готлиб фон Беллинсгаузен, но по словам художника тема необъятна. Александр родился в Казахстане. Последнее время живет в Суздале и признается, что этот город стал ему вторым домом.
- Мне нравится тишь гладь Божья благодать, меня спрашивают, а что ты в Суздале, я говорю: купола, попы, колокола и отсутствие преступности и чистый воздух.
До нашего времени не дошли изображения некоторых исторических личностей. Но у художника нашлось оригинальное решение этой проблемы. Он рисует подходящие по его замыслу лица своих знакомых. Вот например прототипом княгини Ольги стала наша коллега Ольга Яцык.
Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести Владимир".