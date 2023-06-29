Законодательное Собрание внесло изменения в областной «КоАП». Теперь нарушителей муниципальных правил благоустройства будут штрафовать. Самое распространенное – вынос мусора в

Законодательное Собрание внесло изменения в областной «КоАП». Теперь нарушителей муниципальных правил благоустройства будут штрафовать. Самое распространенное – вынос мусора в непредусмотренных для этого местах. Региональный закон устанавливает общий размер штрафа за нарушение правил благоустройства: для граждан от 800 рублей до 4 тыс., для должностных лиц – от 3 тыс. до 20 тыс.; для юридических лиц