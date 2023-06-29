Он задолжал крупную сумму по алиментам, кредитам и налогам.

В Собинке из-за долгов по кредитам и алиментам у мужчины едва не отобрали квартиру. Об этом сообщили в УФССП.Он накопил около миллиона рублей неисполненных платежей. Судебные приставы запретили ему выезд из России, начали взыскивать часть средств с доходов жителя Собинки, а также наложили арест на машину. Однако принятые меры не подействовали. Тогда сотрудники ведомства арестовали квартиру в 72 квадратных метра. После прихода оценщика, за которым последовала бы продажа жилья с молотка, мужчина образумился.В результате 10-летний сын получил алименты. Задолженность по налогам и кредитам также погашена.