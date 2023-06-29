Кроме алиментов, мужчина также не платил по кредитам и налогам, таким образом он накопил задолженность около миллиона рублей. Судебные приставы попытались повлиять на должника и ограничили

Кроме алиментов, мужчина также не платил по кредитам и налогам, таким образом он накопил задолженность около миллиона рублей. Судебные приставы попытались повлиять на должника и ограничили его в праве выезда из России. Также на его доходы было обращено взыскание. Должнику запретили распоряжаться своим транспортным средством. Но все эти меры не подействовали – мужчина продолжил игнорировать