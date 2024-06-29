Через Владимирскую область проследует автопробег «Дорогами Победы» В рамках программы празднования...

Через Владимирскую область проследует автопробег «Дорогами Победы»В рамках программы празднования 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне Российский союз ветеранов вместе с Союзом ветеранов Республики Татарстан, другими учреждениями и организациями организует VII Международный автопробег «Ветераны и молодёжь Союзного государства Россия – Беларусь «Дорогами Победы».Он стартует 29 июня в Набережных Челнах. Через Владимирскую область автоколонна проследует 7 июля.В городе Покрове участники автопробега проведут встречу с ветеранами.Маршрут «Дорогами Победы» – это более 5 тысяч километров и 10 суток пути, за которые участники посетят такие города, как Казань, Владимир, Покров, Москва, Вязьма, Пинск, Брест, Минск, Ржев, Волоколамск и другие.Фото: Архив ГТРК «Владимир»