Через Владимирскую область проследует автопробег «Дорогами Победы»
В рамках программы празднования...
Через Владимирскую область проследует автопробег «Дорогами Победы»
В рамках программы празднования 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне Российский союз ветеранов вместе с Союзом ветеранов Республики Татарстан, другими учреждениями и организациями организует VII Международный автопробег «Ветераны и молодёжь Союзного государства Россия – Беларусь «Дорогами Победы».
Он стартует 29 июня в Набережных Челнах. Через Владимирскую область автоколонна проследует 7 июля.
В городе Покрове участники автопробега проведут встречу с ветеранами.
Маршрут «Дорогами Победы» – это более 5 тысяч километров и 10 суток пути, за которые участники посетят такие города, как Казань, Владимир, Покров, Москва, Вязьма, Пинск, Брест, Минск, Ржев, Волоколамск и другие.
Фото: Архив ГТРК «Владимир»