Девять маленьких, но храбрых утят отправились в путешествие по Суздалю Видео, как мама-утка ведет...

Девять маленьких, но храбрых утят отправились в путешествие по СуздалюВидео, как мама-утка ведет свой детский сад по улице, не пугаясь машин и людей, появилось в социальной сети "ВКонтакте".Местные жители организовали уткам сопровождение. Помогли перейти дорогу, проследили, чтобы все малыши вскарабкались на высокие бордюры и не потерялись в пути.Вероятно, утки решили сменить обстановку и перебирались из одного водоема в другой. Судя по видео, утиный отряд прошел пешком не меньше километра.