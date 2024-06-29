Сиделец, отбывающий пожизненный срок, спустя 24 года рассказал о жестоких расправах над людьми во Владимирской области. С подробностями – vladaif.ru

Сиделец, отбывающий пожизненный срок, спустя 24 года рассказал о жестоких расправах над людьми во Владимирской области. С подробностями — vladaif.ruТрупы под мостомАндрей Г. родился в Республике Коми. Там же совершил свои первые убийства. По информации РИА Новости, в 1996 году под мостом нашли два тела с огнестрельными ранениями. Следователи установили, что выстрелы были произведены из одного оружия, правда, с временным промежутком. Спустя месяц на обочине нашли ещё один труп с прострелянной головой.Все улики указывали на члена местной ОПГ Андрея Г., которого к тому моменту разыскивали по подозрению в совершении убийства официантки. Он перерезал девушке горло, когда та не приняла его ухаживаний.В 1997 году фигуранта арестовали. Мужчину ждала смертная казнь. Но внезапно во время судебного заседания по продлению меры пресечения Андрея отпустили под подписку о невыезде. Злоумышленник сразу же этим воспользовался и скрылся.Выйти на след серийного преступника в следующий раз удалось в 2000 году в Подмосковье. В 2002-м Верховный суд Республики Коми вынес приговор: пожизненное лишение свободы. К тому моменту на счету маньяка было пять доказанных убийств. Позднее выяснится, что это далеко не все его жертвы...Новое имяАндрей Г. оказался во Владимирской области весной 1999 года. Для «укрытия» выбрал город на окраине регионе — Александров. От местных бомжей он узнал, что неподалёку от железнодорожного вокзала некий Иван Муров (здесь и далее имена фигурантов дела изменены по этическим соображениям. — Прим. ред.), хозяин так называемой ночлежки, у которого можно было недорого снять угол.Ивану Г. сразу понравился: тот днём ездил в Москву на заработки, а вечером возвращался в съемную квартиру, поэтому пил меньше остальных и за угол платил исправно. Через непродолжительное время Муров назначил постояльца главным и даже доверил ему собирать деньги и паспорта с других жильцов.Зная, что Муров промышляет подделкой документов, постоялец попросил достать для себя паспорт на чужое имя. Через неделю документ был у Андрея на руках. По новой бумаге он стал Степаном Фёдоровым.«Двойник»Настоящий Степан Фёдоров жил в этой же ночлежке. Мужчина родился под Киржачом, был женат. Друзья и родственники отзывались о нем, как о добром, бесконфликтном, доверчивом и романтичном человеке. Но со своими слабостями — Степан очень любил выпить. Несколько раз он кодировался и снова срывался. Из-за этого супруги ссорились. Тогда Федоров на несколько недель уходил из дома. Последний раз жена видела его в декабре 1998-года.За несколько месяцев до этого мужчина где-то оставил барсетку с документами, в том числе и паспортом. Видимо, тот, утерянный паспорт и находился в руках у Г.По версии следствия, с августа по сентябрь 1999 года, Федоров, находясь в ночлежке, выпивал с Андреем. В какой-то момент беглый преступник схватил с табурета нож и ударил им в грудь Степана, а затем в живот.Позднее следствию он объяснит свой поступок тем, что под алкоголем у него развязался язык, и он якобы взболтнул собутыльнику, что находится в розыске за убийство. А тот пригрозил сдать злоумышленника в милицию.Правда, через некоторое время он изменил свои показания и изложил другую версию:— Фёдоров заявил, что хочет ехать в Киржач восстанавливать документ. Я этого допустить не мог, поскольку это помешало бы мне использовать поддельный паспорт и «легализоваться» под именем Федорова (здесь и далее цитаты из материалов уголовного дела. — Прим. ред.).Могилы для случайных жертвКогда со Степаном было покончено, Г. отошел в кухню помыть руки. В этот момент в комнату, где лежал еще не остывший труп, вошёл постоялец.— Я решил не допустить того, чтобы этот мужчина смог кому-либо рассказать о совершенном мной убийстве, поэтому решил убить и его, — пояснит позднее следствию Г.С этой жертвой преступник, по версии следствия, разделался при помощи топорика для мяса, ударив мужчину обухом по голове. Больше тот признаков жизни не подавал.Затем Андрей, с его слов, запер дверь, чтобы никто больше не зашёл, спустился в повал и выкопал там две ямы, которые стали могилами для случайных жертв. Первую он залил цементом, вторую — заложил досками, засыпал землей и разровнял.Через несколько дней после произошедшего сожительница хозяина квартиры спускалась в погреб за соленьями, заметила на полу капли крови и неровности, однако значения этому не придала. Женщина вспомнила об увиденном лишь спустя год...В середине декабря 1999 года пропал и сам хозяин квартиры. Сожительница Ивана, зная, что он накануне исчезновения выпивал с Г., отправилась к последнему. Г. подтвердил: они действительно употребляли спиртное, после чего Иван якобы направился домой. Больше его никто не видел. Через несколько дней после разговора пропал и сам Андрей. Как позднее выяснится, его посадили за кражу, а потом выпустили по амнистии. Отбывал срок мужчина под фамилией Федоров.Третий трупОтец исчезнувшего Ивана безуспешно пытался отыскать сына. Пока кто-то из знакомых не предложил ему спуститься в подвал дома ночлежки, мол, когда-то сожительница Мурова видела там странные вещи...Тела откопали. Но среди них не было Ивана...Скелетированные останки Ивана Мурова отыскали в 2005 году новые хозяева дома, когда делали там ремонт:— Я стал поднимать деревянные полы веранды и дошел до последних двух досок, они оказались не закреплены. Когда я их поднял и начал убирать мусор и песок под ними, заметил торчащий черенок от топора, а на его острие находился человеческий череп.Это преступление, по словам Андрея Г., произошло из-за внезапно вспыхнувшего конфликта. Как утверждал злоумышленник, во время распития спиртного, потерпевший заставлял его на свои деньги приобрести выпивку. В результате завязавшейся драки обвиняемый схватил топор и ударил Ивана по голове. Вытащить оружие из головы жертвы тот уже не смог.Г. выволок тело на веранду, под полом выкопал яму, уложил в нее тело хозяина дома и закопал.Как уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова, мужчина свою вину признал. Сейчас материалы дела направлены в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.