В Александровском районе мужчина обвиняется в изготовлении огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, житель Александровского района обвиняется в незаконном создании и продаже оружия и патронов. Производство шло с 2021 по 2023 года и в нём было задействовано несколько человек.Сотрудники регионального Следственного комитета вместе с полицией конфисковали более 30 единиц огнестрельного самодельного оружия и 5,5 тысяч боеприпасов. Подозреваемый признался в содеянном и ожидает суда.