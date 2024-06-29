Проезд по платным дорогам для волонтёров, следующих на СВО, будет бесплатным Это касается не...

Проезд по "платным дорогам" для волонтёров, следующих на СВО, будет бесплатнымЭто касается не только 33 региона, но и всей России. Информацию опубликовали в Народном фронте.Для добровольцев с 20 июня доступны любые платные дороги "Автодора", включая самую востребованную на Юге России М-4 "Дон". Такая возможность появилась для добровольческих групп, штабов и некоммерческих организаций нашей страны.Заявки на оформление бесплатных пропусков принимаются в региональных штабах "Мы вместе". Важно сделать это не позднее, чем за 5 дней до поездки. Автомобиль внесут в специальный список, и он сможет проехать по крайней правой полосе.К слову, добровольцы поднимали этот вопрос на встрече с Президентом Владимиром Путиным еще в январе этого года. И глава государства поддержал идею сделать платные трассы бесплатными для тех, кто помогает доставлять ценные грузы в зону СВО.