Скоро владимирцы будут есть «шаурму по ГОСТУ» Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и...

Скоро владимирцы будут есть «шаурму по ГОСТУ»Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало разрабатывать ГОСТ на шаурму. Об этом сообщают«Известия».В Роскачестве рассказали, что в России нет единых технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.Кроме того, необходимость появления национального стандарта для шаурмы обусловлена санитарно-эпидемиологической обстановкой в общепите.«Речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом», — уточнили в ведомстве.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений