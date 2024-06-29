Владимирцам рассказали, зачем нужны пробиотики и пребиотики В проекте Роспотребнадзора «Здоровое...

Владимирцам рассказали, зачем нужны пробиотики и пребиотикиВ проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, в чем разница между пребиотиками и пробиотиками, а также о свойствах и преимуществах этих продуктов.Пробиотики – это виды живых микроорганизмов, которые включают в продукты питания для положительного действия на функции желудочно-кишечного тракта.Пробиотические штаммы используют для обогащения кисломолочный продуктов: кефира, йогурта, творожков и детских молочных смесей. Для того чтобы бактерии в составе пищевого продукта принесли пользу организму, они должны быть живыми и содержаться в большом количестве.Пример пробиотиков — это лактобактерия рамноза, бифидобактерии анималис (лактис) и лонгум. Они обладают устойчивостью к соляной кислоте желудка, способны прикрепляться к клеткам кишечника и не являются патогенами.Полезные микроорганизмы выполняют для здоровья человека множество полезных функций:- Помогают правильному пищеварению;- Способствуют выработке витаминов группы B, биотина и витамина К;- Подавляют рост болезнетворных бактерий;- Стимулируют иммунный ответ при инфекции.Врачи рекомендуют пробиотики людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника, вздутием живота, диареей, хроническим запором, гастритом, болезням печени, а также в качестве профилактики кишечной дискинезии.Для детей пробиотики тоже несут большую пользу. Это профилактика и лечение колик, срыгиваний у новорожденных, болей в животе, связанных с расстройством ЖКТ.Важно: лечить заболевания исключительно продуктами, содержащими пробиотики — опасно. Перед употреблением обязательно проконсультируйтесь с врачом.Пребиотики – это вещества, которые стимулируют рост пробиотиков в кишечнике. К ним относятся некоторые полисахариды и органические кислоты, в том числе - омега-3.Естественные пребиотики содержатся в бананах, яблоках, злаковых, бобовых, чесноке. А на производстве их часто добавляют в йогурты, кефир, каши, печенье, шоколад.Любопытно, что когда пища, обогащенная пребиотиками, попадает в желудочно-кишечный тракт, полезные вещества не перевариваются полностью. Часть из них начинает работать, как специальная среда для развития полезных микроорганизмов в кишечнике и нормальной работы моторики ЖКТ. Отметим, что пребиотики также благотворно влияют на обмен холестерина.Пребиотические продукты помогают при хронических запорах, кишечных инфекциях, антибиотико-ассоциированной диарее. Доказано, что они могут уменьшить количество эпизодов аллергии и инфекционных заболеваний у детей.Напомним, что любые болезни лучше лечить комплексно, а перед этим необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений