Владимирцев просят уважительно относиться к детенышам животных и не трогать их
Начало лета не...
Владимирцев просят уважительно относиться к детенышам животных и не трогать их
Начало лета не самое простое время для животных. У зверей появляется на свет потомство, которое нужно вскормить, а птицы распределяются по гнездовым участкам и выводят птенцов.
В дирекции особо охраняемых природных территорий просят граждан уважительно относиться к братьям нашим меньшим, потому что их судьба - и в наших руках.
Как минимум, по возможности соблюдать тишину, не включать громкую музыку, чтобы не спугнуть малышей и их родителей.
Кормить, а уж тем более забирать птенцов и детенышей, к примеру, зайчат - домой - запрещено. В большинстве случаев это приводит к их гибели. Вскормить их в домашних условиях сложно, а вернуться в свою естественную среду они потом уже не смогут.