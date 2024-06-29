Владимирцев просят уважительно относиться к детенышам животных и не трогать их Начало лета не...

Владимирцев просят уважительно относиться к детенышам животных и не трогать ихНачало лета не самое простое время для животных. У зверей появляется на свет потомство, которое нужно вскормить, а птицы распределяются по гнездовым участкам и выводят птенцов.В дирекции особо охраняемых природных территорий просят граждан уважительно относиться к братьям нашим меньшим, потому что их судьба - и в наших руках.Как минимум, по возможности соблюдать тишину, не включать громкую музыку, чтобы не спугнуть малышей и их родителей.Кормить, а уж тем более забирать птенцов и детенышей, к примеру, зайчат - домой - запрещено. В большинстве случаев это приводит к их гибели. Вскормить их в домашних условиях сложно, а вернуться в свою естественную среду они потом уже не смогут.