Владимирская область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления
Синоптики...
Владимирская область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления
Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха (в среднем на 5-6 градусов) 30-го июня на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО).
Так, во Владимирской области ожидается до 30-33 градусов тепла.
Лишь местами (в некоторых районах региона) вероятны осадки.
Ветер — северо-восточный, до 2 метров в секунду.
Ночью температура опустится до +18°C.
Народный прогноз погоды на 30 июня:
«Если кувшинки утром 30 июня не поднялись из воды, то придёт похолодание»;
«Если вечером 30 июня на небе появилась радуга, то установится хорошая погода»;
«Если багровый закат, то ждите ливни»;
«Если 30 июня солнечный день, то 1 июля будет пасмурно».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений