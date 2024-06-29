Владимирская область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления Синоптики...

Владимирская область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давленияСиноптики прогнозируют повышение температуры воздуха (в среднем на 5-6 градусов) 30-го июня на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО).Так, во Владимирской области ожидается до 30-33 градусов тепла.Лишь местами (в некоторых районах региона) вероятны осадки.Ветер — северо-восточный, до 2 метров в секунду.Ночью температура опустится до +18°C.Народный прогноз погоды на 30 июня:«Если кувшинки утром 30 июня не поднялись из воды, то придёт похолодание»;«Если вечером 30 июня на небе появилась радуга, то установится хорошая погода»;«Если багровый закат, то ждите ливни»;«Если 30 июня солнечный день, то 1 июля будет пасмурно».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений