Во Владимирской области стартовал сезон грибов.
Ценители тихой охоты делятся кадрами улова в...
Во Владимирской области стартовал сезон грибов.
Ценители "тихой охоты" делятся кадрами улова в соцсетях.
У грибников есть даже своя группа ВКонтакте. Там они ежедневно отчитываются о своей добыче. Несколько дней назад пользователи писали, что грибочки еще маленькие - "много мелких лисичек". А теперь грибники с гордостью выкладывают корзинки, в которых подосиновики, белые, подросшие лисички.
Грибной "отчет" пришел из Киржачского, Судогодского, Вязниковского, Юрьев-Польского и Собинского районов. Конкретные грибные места не обозначены.