Во Владимирской области стартовал сезон грибов. Ценители тихой охоты делятся кадрами улова в...

Во Владимирской области стартовал сезон грибов.Ценители "тихой охоты" делятся кадрами улова в соцсетях.У грибников есть даже своя группа ВКонтакте. Там они ежедневно отчитываются о своей добыче. Несколько дней назад пользователи писали, что грибочки еще маленькие - "много мелких лисичек". А теперь грибники с гордостью выкладывают корзинки, в которых подосиновики, белые, подросшие лисички.Грибной "отчет" пришел из Киржачского, Судогодского, Вязниковского, Юрьев-Польского и Собинского районов. Конкретные грибные места не обозначены.