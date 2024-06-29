Во Владимирской областной библиотеке для слепых появились книги про финграмотность Финграмотность...

Во Владимирской областной библиотеке для слепых появились книги про финграмотностьФинграмотность шрифтом Брайля. Владимирское отделение Банка России передало областной библиотеке для слепых адаптированные книги, посвященные навыкам грамотного финансового поведения.Десять комплектов уроков предназначены для учащихся средних и старших классов. Пособия изданы в двух форматах: шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом.Отличие пособий — наложение плоской печати (изображений) на точечный шрифт, что удобно, например, при изучении признаков подлинности наличных денег и особенностей банковских карт.В сборниках представлены уроки и по другим важным темам финансовой грамотности: личное финансовое планирование, семейный бюджет, основы страхования, кредитования и инвестирования, налоги и способы защиты от мошенников.