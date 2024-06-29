Воспитанник владимирского Кванториума придумал и сделал шахматы с подсветкой.
Юный воспитанник...
Воспитанник владимирского "Кванториума" придумал и сделал шахматы с подсветкой.
Юный воспитанник детского технопарка "Кванториум" придумал и сделал необычные шахматы - с подсветкой. Они были созданы на занятиях направления "Промышленный дизайн".
В мастерской хай-тек были выполнены печать, резка и установка подсветки. Основная идея, - говорит ее автор Владислав Деревянко, сделать кванторианские шахматы более привлекательными для игры в перерывах между занятиями.
Практика доказала - подсвеченные шахматы пользуются большим спросом.