Воспитанник владимирского Кванториума придумал и сделал шахматы с подсветкой. Юный воспитанник...

Воспитанник владимирского "Кванториума" придумал и сделал шахматы с подсветкой.Юный воспитанник детского технопарка "Кванториум" придумал и сделал необычные шахматы - с подсветкой. Они были созданы на занятиях направления "Промышленный дизайн".В мастерской хай-тек были выполнены печать, резка и установка подсветки. Основная идея, - говорит ее автор Владислав Деревянко, сделать кванторианские шахматы более привлекательными для игры в перерывах между занятиями.Практика доказала - подсвеченные шахматы пользуются большим спросом.