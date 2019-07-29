Звезда советского кино Юрий Назаров рассказал Борису Корчевникову о личной жизни. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 82-летний артист признался, что жил на две семьи.

Звезда советского кино Юрий Назаров рассказал БорисуКорчевникову о личной жизни. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия1" 82-летний артист признался, что жил на две семьи.Назаров поведал, что не всегда был честен с женой –пианисткой Татьяной Кудрявцевой, которая подарила ему троих детей. Долгие годы уактера были параллельные отношения с художником по костюмам – Татьяной Разумовской. Последняя даже подарила звезде советского кино двух внебрачных дочерей."Сложно, непросто, но я успешно жил на две семьи. Старался никогдав своей жизни не терять совесть. Хотя в моей ситуации, конечно, это было сложносделать. Считаю, что с женами не годятся оценки предательство не предательство.У дам просто эмоции, фантазии. Я всегда верил в любовь. И я тоже страдал. Аосновной принцип любви – забота. Вот я и заботился о всех. Главное, что явсегда оставался человеком, а не животным", – сказал Юрий Назаров в студиипрограммы "Судьба человека".Отметим, что ранее, в одном из интервью Татьяна Кудрявцева говорила,что все работники "Мосфильма" знали, что ее муж живет на два дома, однако отнее это долго скрывали. Татьяна призналась, что до поры до времени стараласьпропускать сплетни об избраннике мимо ушей. По ее словам, хоть у него и была другая семья,уходить от нее он никогда не хотел.В ходе беседы ведущий программы БорисКорчевников намекнул, что считает поступок Назарова ужасным. Шоумен вынудилзвезду оправдываться."Я отвечаю за все своидела, я виноват, но я никуда не убегал, платил без всякого суда алименты и досих пор помогаю. Самая моя главная цель совесть сохранить", – отметил Юрий Назаров."А жить так не получается? Вы же обманываете их. Больно имделаете", – не унимался Борис Корчевников."А сколько мне женщины делали больно, я же не жалуюсь ни накого. Ты что хочешь, чтобы я встал на колени и сказал: "Люди, простите меня!Такой я грешник, простите, христа, бога ради", – раздраженно закричал Назаров на ведущеготок-шоу .