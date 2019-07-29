Не менее 19 человек погибли и 8 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на западе Перу.

Не менее 19 человек погибли и 8 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на западе Перу.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал телеканал America Noticias.Сообщается, что пассажиры возвращались с празднования дня независимости страны. Трагедия произошла по предварительным данным из-за того, что в условиях тумана водитель автобуса превысил допустимую в таких погодных условиях скорость, и не справившись с управлением, врезался в гору.Раненые в результате аварии были срочно госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники полиции.