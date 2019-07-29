На теле пенсионерки обнаружили 94 ранения

На теле пенсионерки обнаружили 94 раненияЖительницу Александрова обвиняют в убийстве. Днем 9 октября 2018 года 19-летняя девушка пришла в квартиру бывшего одноклассника, с которым дружила, но юноши не оказалось дома.В квартире была только бабушка молодого человека, которая пригласила девушку в дом. Во время общения пенсионерка стала уговаривать приятельницу внука устроиться на работу, вести нормальный образ жизни. Разозлившись, обвиняемая схватила нож и напала на бабушку.На теле пенсионерки обнаружили 94 ранения. 77-летняя пенсионерка скончалась.Кроме того, что в июне 2018 года девушка в состоянии наркотического опьянения угрожала убийством опекуну, демонстрируя нож. А в конце августа тоже же года обвиняемая ударила ножом своего бывшего одноклассника.Эксперты признали девушку вменяемой, страдающей наркоманией и нуждающейся в лечении.Уголовное дело направлено в суд.