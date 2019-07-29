Александр Петров и Ирина Старшенбаум расстались. У актера появился новый предмет страсти – 24-летняя Стася Милославская.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум расстались. У актерапоявился новый предмет страсти – 24-летняя Стася Милославская.Александр Петров и Стася Милославская оба были несвободны,когда встретились на съемках фильма "Стрельцов". Роман начался прямона съемочной площадке. Актер исполнял роль звезды советского футбола ЭдуардаСтрельцова, Стася играла супругу спортсмена Аллу. Нежные чувства, положенные посценарию, перешли и в реальную жизнь.Отношения Александра Петрова с восходящей звездой длятся уженесколько месяцев. В июне их видели вместе в Сочи на кинофестивале "Кинотавр".Александр вел церемонию открытия, а Стася представляла фильм "Бык",который в итоге получил главный приз.Позже молодая актриса поехала за возлюбленным в НижнийНовгород. выступал там в рамках фестиваля Горький Fest – онпредставлял шоу "#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ". В моноспектакле рассказывается отом, как артист встретил в баре красивую девушку и между ними вспыхнуличувства. После выступления влюбленные шли под ручку.С Ириной Старшенбаум сыграл в картине"Притяжение" в 2015 году – тогда и завязались их отношения. В 2017-мпара объявила о помолвке. Но, как видим, до свадьбы дело не дошло, пишет