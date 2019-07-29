Александр Петров и Ирина Старшенбаум расстались. У актера
появился новый предмет страсти – 24-летняя Стася Милославская.
Александр Петров и Ирина Старшенбаум расстались. У актера
появился новый предмет страсти – 24-летняя Стася Милославская.
Александр Петров и Стася Милославская оба были несвободны,
когда встретились на съемках фильма "Стрельцов". Роман начался прямо
на съемочной площадке. Актер исполнял роль звезды советского футбола Эдуарда
Стрельцова, Стася играла супругу спортсмена Аллу. Нежные чувства, положенные по
сценарию, перешли и в реальную жизнь.
Отношения Александра Петрова с восходящей звездой длятся уже
несколько месяцев. В июне их видели вместе в Сочи на кинофестивале "Кинотавр".
Александр вел церемонию открытия, а Стася представляла фильм "Бык",
который в итоге получил главный приз.
Позже молодая актриса поехала за возлюбленным в Нижний
Новгород. выступал там в рамках фестиваля Горький Fest – он
представлял шоу "#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ". В моноспектакле рассказывается о
том, как артист встретил в баре красивую девушку и между ними вспыхнули
чувства. После выступления влюбленные шли под ручку.
С Ириной Старшенбаум сыграл в картине
"Притяжение" в 2015 году – тогда и завязались их отношения. В 2017-м
пара объявила о помолвке. Но, как видим, до свадьбы дело не дошло, пишет