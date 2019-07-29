Митинг в поддержку улучшения отношений с Россией проходит в центре Батуми. Его проводят руководители оппозиционной парламентской партии Альянс патриотов Грузии и их сторонники.

Митинг в поддержку улучшения отношений с Россией проходит в центре Батуми. Его проводят руководители оппозиционной парламентской партии "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники.Участники акции требуют от властей выбора курса на неучастие в военных блоках, отказа от воинственной риторики в отношении России, возвращения российско-грузинских отношений на докризисный уровень, передает РИА Новости. Однако главное их требование — чтобы руководство Грузии наконец увидело, чего хочет народ.Как заявила на митинге депутат грузинского парламента от "Альянса патриотов Грузии" Ада Маршания, Тбилиси давно пора начать широкий диалог по накопившимся вопросам с Москвой и "тяжелейший разговор" с Абхазией и Южной Осетией, передает ТАСС.В середине июля возможности восстановления отношений России и Грузии обсуждали в Госдуме РФ. Для этого депутаты от "Альянса патриотов" специально приезжали в Москву. В ходе визита они пообещали сделать все, чтобы заставить власти своей страны отказаться от антироссийских провокаций.