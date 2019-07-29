Российский теннисист Андрей Рублев улучшил свои позиции в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, поднявшись сразу на 29 строчек. В Топ-100 мирового рейтинга это самый существенный прогресс. Теперь он занимает 49 место.

Российский теннисист Андрей Рублев улучшил свои позиции в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, поднявшись сразу на 29 строчек. В Топ-100 мирового рейтинга это самый существенный прогресс. Теперь он занимает 49 место.Накануне 21-летний россиянин впервые в своей карьере добрался до финала турнира категории ATP-500 в Гамбурге. Однако победу в финале праздновал его соперник – грузинский теннисист Николоз Басилашвили (7:5, 4:6, 6:3).В тройке лидеров по-прежнему без изменений – лидером мирового рейтинга является серб Новак Джокович (12415 очков), второе место – у испанца Рафаэля Надаля (7945), а на третьем месте расположился швейцарец Роджер Федерер (7460).Также в Топ-10 входят два российских теннисиста – Карен Хачанов занимает восьмую строчку, одновременно сохраняя статус первой ракетки России, а Даниил Медведев хоть и сохранил место в десятке лучших теннисистов мира, но потерял одну позицию и опустился с девятой на десятую.