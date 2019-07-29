Российский вратарь Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский, продливший контракт с молниями на восемь лет, признался, что согласился остаться в клубе не ради денег. Также он заявил, что не рассматривал другие варианты продолжения карьеры.

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский, продливший контракт с "молниями" на восемь лет, признался, что согласился остаться в клубе не ради денег. Также он заявил, что не рассматривал другие варианты продолжения карьеры."Новый контракт определенно дает уверенность в завтрашнем дне. Такая стабильность очень важна. Я гарантировал свое будущее на девять лет вперед", – цитирует Василевского "Спорт-экспресс".Кроме того, российский хоккеист ответил на вопрос, являлись ли деньги главной причиной заключения контракта. "Точно не деньги. В ином случае можно было бы подождать до статуса неограниченно свободного агента, а там уже спокойно выбивать себе все что хочешь. Даже не рассматривал другие варианты ", – отметил вратарь "Тампы".Напомним, что Василевский заключил новое соглашение с "молниями" на восемь лет. По нему россиянин будет получать 9,5 миллиона долларов в год.