Популярная вечеринка Old Timers Event в Браунсвиле (Бруклин, Нью-Йорк) закончилась кровавой развязкой.

Популярная вечеринка Old Timers Event в Браунсвиле (Бруклин, Нью-Йорк) закончилась кровавой стрельбой.Музыкальный праздник подходил к концу, когда раздались выстрелы. На площадке творился хаос, люди разбегались кто куда.Пострадали двенадцать человек — семь мужчин и пять женщин в возрасте от 21 до 55 лет. 38-летний мужчина умер от пулевого ранения в голову.Мэр Билл де Блазио в начале воскресного дня написал в Twitter, что общество не приемлет насилия и попросил очевидцев присылать фото, видео, чтобы помочь полиции в расследовании преступления. Один пистолет был найден на площадке, правоохранители ищут двух стрелков.Комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил предположил, что причиной трагедии стали бандитские разборки, передает АР.