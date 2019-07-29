34-летняя порноактриса и бизнесмен Александр Путинцев стали гостями YouTube-шоу Глубокий разговор. Елена Беркова поделилась деталями интимной жизни с любовником.

34-летняя порноактриса и бизнесмен Александр Путинцев стали гостями YouTube-шоу "Глубокий разговор". Елена Беркова поделиласьдеталями интимной жизни с любовником.Звезда фильмовдля взрослых призналась, что они подходят друг другу. По ее словам, у них сизбранником не только общие интересы, но и предпочтения в сексе.Мужчина постоянно придумывает новые способы, чтобыразнообразить интимную жизнь с Еленой Берковой и доставить ей максимальноеудовольствие. В качестве примера порноактриса вспомнила один из необычных сексуальныхопытов с Путинцевым.Пикантность случая в том, что любовными утехами онизанимались на людях. "Самый неожиданный секс у нас был на парковке возлегипермаркета. Но не в машине, там неудобно, а рядом с ней. Прикольно, особенно,когда люди проходили", – заявила Елена Беркова. Она добавила, что началось всес оральных ласк за авто, а потом они переместились на другое место.Актриса счастлива, что Александр —идеальный любовник. Именно с ним она смогла открыть новые возможности своеготела. Так, в 34 года она впервые испытала мультиоргазм. Бизнесмену пришлосьпопотеть, чтобы удовлетворить искушенную в сексеПутинцев рассказал, что это было тяжелее,чем тягать железо в спортзале, зато потом он был счастлив смотреть на любимую. Такжеименно с ним смогла испытать струйный оргазм. Крометого, мужчина признался, что ему все равно, что его избранница – порноактриса."Я люблю ее, а что было до меня, это неважно", – отметил мужчина.