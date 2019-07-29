В Иркутске для того, чтобы сдержать поток воды с поднявшейся реки Иркут, коммунальные службы устанавливают дополнительные дамбы, а неравнодушные люди со все страны отправляют посылки в регион, куда пришла большая вода. Мэр Иркутска сообщил, что пока сдерживает ее дамба, построенная месяц назад.

В Иркутске для того, чтобы сдержать поток воды с поднявшейся реки Иркут, коммунальные службы устанавливают дополнительные дамбы, а неравнодушные люди со все страны отправляют посылки в регион, куда пришла большая вода.Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.Однако, по его словам, есть необходимость поднять дамбу еще на метр. "Эти работы будут выполнены в течение нескольких часов". – сказал мэр.Кроме того, дополнительно 29 июля будет отсыпана дамба на улице Олонской, на улицу будет завезено два КАМАЗа щебня для отсыпки размытой дороги, сообщил Бердников.Во время объезда территорий, которые попали в зону подтопления, мэр Иркутска дал распоряжение укрепить и поднять дамбу в районе улицы Иркута Набережная как со стороны Иркута, так и со стороны реки Каи, передает "Интерфакс".По состоянию на 16:00 по местному времени (11:00 по Москве) 29 июля уровень воды в Иркуте составлял 294 сантиметра при критическом значении 320.Почта России, тем временем, продолжает принимать посылки для пострадавших от паводка.В Иркутск уже доставлено больше 10 тысяч посылок с гуманитарной помощью.В них – самое необходимое для людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах: средства личной гигиены, товары первой необходимости (одежда, обувь), нескоропортящиеся продукты питания, а также мобильные телефоны.Как отмечает пресс-служба Почты России, среди регионов, жители которых активнее всего отправляют в пострадавший от паводка регион гуманитарную помощь, Москва, Петербург, а также Московская, Брянская, Калининградская, Тверская, Самарская и Челябинская области, Краснодарский край и Татарстан.В случае резкого повышения уровня воды в реках быть готовыми покинуть свои дома призвали жителей и власти иркутского Тулуна.По сообщениям мэрии Тулуна, в связи с обильными осадками уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, что создает угрозу подтопления города и его инфраструктуры.В зоне подтопления оказалась городская котельная, она приостановила свою работу. Сейчас производится разбор и вывозка резервного оборудования на водозаборе, передает РИА Новости.Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания, в нем уже размещено больше 40 человек.27 июля сообщалось, что только за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, во время которого 25 человек погибли, семеро пропали без вести, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов.