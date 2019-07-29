У руля погрязшей в Brexit Англии встал Борис Джонсон. Заголовки крупнейших на Туманном Альбионе изданий встречали его дерзкими характеристиками: называли и жалкой пародией на Черчилля, и английским клоном Трампа и просто возмущались уникальным для его должности статусом холостяка.

У руля погрязшей в Brexit Англии встал Борис Джонсон. Заголовки крупнейших на Туманном Альбионе изданий встречали его дерзкими характеристиками: называли и жалкой пародией на Черчилля, и английским клоном Трампа и просто возмущались уникальным для его должности статусом холостяка. Джонсон быстро дал понять: как прежде уже не будет. Устроил масштабную "чистку" в кабмине и поверг в шок домохозяек решением привезти на Даунинг-стрит, 10 собак из питомника.Первые заявления Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10 — по сути, ультиматум Европе. "Мы собираемся восстановить веру в британскую демократию и выполнить данные парламентом обещание выйти из ЕС 31 октября безо всяких "если" и "но", — заявил Джонсон.В правительственном особняке для Джонсона — теплый прием — приветствия тех, кто готов служить новому премьеру верой и правдой. Но так далеко не везде. Вот экологические активисты бросаются едва ли не под колеса, когда Джонсон едет к Ее Величеству. Около Букингемского дворца противники Brexit призывают Джонсона не рубить с плеча.Плакат аккуратно разложен прямо на газоне. Мол, Британия передумала. Протесты — даже ночью. Противники Джонсона спроецировали на Букингемский дворец изображение политика с копченой рыбой в руке — это когда он ошибочно обвинял ЕС в навязывании дорогостоящих санитарных стандартов.Еще жестче на назначение реагирует Шотландия. Эдинбургский замок, некогда считавшийся неприступной крепостью. Напоминание о том, насколько непросто складывались отношения Англии и Шотландии. Соседи воевали на протяжении столетий. В 1707 году Шотландия окончательно утратила свою независимость, а местный парламент прекратил свое существование.Все изменилось в конце ХХ века. В 1997 году жители высказались за то, чтобы у Шотландии вновь появился собственный законодательный орган. И хотя полномочия парламентариев ограничены, они могут влиять разве что на вопросы здравоохранения, образования, туризм, для сегодняшней Шотландии парламент куда больше, чем просто государственная структура. Это во многом символ особого положения в составе Соединенного Королевства.Эдинбург переполнен — туристы, преимущественно из стран Европы. И отдаляться от континента шотландцы не хотят. "Brexit — это ужасная идея. В составе Евросоюза у нас хорошие связи и торговые партнеры. Борис Джонсон? Насколько он будет компетентен в роле премьер министра, — это конечно вопрос", — читают шотландцы.Пять лет назад в Шотландии прошел референдум о возможном выходе из состава Великобритании. Крейг Мартин тогда голосовал за независимость и взглядов не изменил. "Да, я верю в независимость Шотландии. Сейчас политический настрой совершенно другой по сравнению с тем, что был в 2014-м, когда мы проводили референдум о независимости. Мы были частью Великобритании, которая была в составе Евросоюза, но теперь все изменилось", — сказал он.Большинство тогда высказалось против. Теперь, оставаясь в составе Великобритании, Эдинбург вынужден рвать с Европой. "Независимость Шотландии — это лучшее, что может произойти, особенно когда Борис принял ответственность на себя. Через пару лет экономика Шотландии превратится в убыточную. Эдинбург, конечно же выживет, так как это туристическое место. В Глазго будет гораздо тяжелее, как и в других менее крупных городах", — уверены шотландцы.Напротив местного парламента находится Холирудский дворец. Это официальная резиденция Елизаветы Второй. Британские монархи чувствуют себя в Эдинбурге как дома. Но не все жители Шотландии испытывают теперь подобные чувства в Соединенном Королевстве. И это только на руку Шотландской национальной партии.Никола Стерджен в поздравлении по случаю избрания Джонсона все ставит на свои места. "Совместно с правительством Шотландии и Шотландской национальной партией мы будем работать вместе с другими, стараясь сделать все возможное, чтобы заблокировать план относительно Brexit без сделки, который нанес бы катастрофический урон Шотландии", — заявил он.Джонсон сразу стал мишенью и для оппозиции. Лейбористы уверены: так быстро вывести Британию из Европы новый премьер не сможет."Я не представляю, как он это сделает. Все, что он назаявлял, — это блеф о том, чтобы выйти из ЕС до конца октября", — уверен Джереми Корбин, лидер лейбористов.Не в восторге от нового британского премьера и по другую сторону Ла-Манша: для Евросоюза Джонсон — кандидатура неудобная."Много разных и сложных задач, которые мы должны решать вместе, у нас впереди непростые времена", — считает Урсула фон дер Ляйен, избранный председатель Еврокомиссии.Непростые времена и у крупнейших мировых производителей. Например, у фирмы "Дайсон", чей очиститель воздуха — даже за спиной Ее Величества. Компания намерена перенести штаб-квартиру из-за Brexit. Собирается сменить прописку и автопроизводитель "Ягуар" — на машине этой фирмы ездит премьер.Brexit разделил и семью Джонсона. Сестра и брат категорически против, а отец сына поддерживает. Но на торжественную церемонию родственники приехали."Я с нетерпением жду решения вопроса с Brexit. Премьер-министр не собака, которую дарят на Рождество, премьер-министр избирается не только ради Brexit.. Нужно смотреть намного дальше", — сказал Стенли Джонсон, отец Бориса Джонса.Консерваторы со стажем, наблюдая за выступлением Джонсона, проводят параллель с выступлением другого британского премьера — Уинстона Черчилля — в далеком в 1940-м. Те же жесты, та же манера держаться. Не случайно в списке трудов Джонсона и биография легендарного премьера. И, как и Черчиллю, ему пока сопутствует политическое везение."Если бы любой другой политик застрял бы на канатной дорожке, это была бы имиджевая катастрофа. Но посмотрите на Бориса. Все законы гравитации работают на его имидж", — отметил экс-премьер-министр Англии Дэвид КемеронДжонсон — на отдыхе, на велосипеде, даже в кабине поезда метро. Правда, за время его работы в МИИД в российско-британских отношениях свет в конце туннеля не показался. Шеф британского МИД бросал бездоказательные обвинения в адрес России, прежде всего по делу Скрипалей, а там, где возражать было сложно, отшучивался. Но для Джонсона явно было важно, чтобы в России его услышали.Более того, прабабушка премьера Британии была черкешенкой. Отсюда, вероятно, и кавказское радушие. Вот угощает журналистов, собравшихся у его дома. Однако это не мешает прессе обсуждать, что на Даунинг-стрит, 10 новый премьер, похоже, вселился один, без своей спутницы Кери Симонс. И это тоже повод для упреков: премьерский особняк — символ значимости семейных ценностей. С черного хода сюда не ходят. Впрочем, Джонсону есть где проводить время, — новый дом за миллион триста тысяч фунтов куплен за несколько дней до выборов.Однако чопорная британская публика возмущается: чета Мэй смотрелась явно солиднее. Мэй уходила без слез. И даже в парламенте лидеру лейбористов Корбину снова отвечала наотмашь. "В связи с тем, что это последний наш обмен мнениями в таких условиях, я скажу одно: как лидер партии, которая признала, что ее время вышло, возможно, стоит и вам сделать то же самое", — заявила она.Сдав дела, Мэй отправилась следить за игрой в крикет и даже позволила себе немного расслабиться. Большая политическая игра для нее highly likely завершена.