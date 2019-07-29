В Ормузский пролив прибыл британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan, чтобы продолжить защищать британские морские интересы. Ранее в водах пролива Иран задержал шедший под английским флагом танкер Stena Impero.

В Ормузский пролив прибыл британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan, чтобы продолжить защищать британские морские интересы. Ранее в водах пролива Иран задержал шедший под английским флагом танкер Stena Impero.Командир эсминца Том Трент сообщил, что корабль прибыл из района предыдущей дислокации в Черном и Средиземном морях, где оказывал поддержку французской ударной авиагруппе, осуществляющей операцию в Сирии. Фрегат Montrose свою задачу уже выполнил.Новый министр обороны Великобритании Бен Уоллес в связи с прибытием эсминца напомнил про свободу навигации в Ормузском проливе и ее значение не только для Англии. Торговые суда должны безопасно перемещаться по всему миру, подчеркнул Уоллес.Сейчас Лондон пытается уладить конфликт с Ираном. Но если этого не произойдет, торговые корабли будут перемещаться с военным сопровождением, передает ТАСС.