Военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего начальника департамента администрации президента России Михаила Горбатова, который ранее служил в ФСБ. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Военный суд признал виновным в мошенничестве бывшего начальника департамента администрации президента России Михаила Горбатова, который ранее служил в ФСБ.Суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса "Мошенничество". Горбатова приговорили к 4,5 года колонии общего режима, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей, сообщает "Коммерсант". Кроме того, осужденному запрещено в течение двух лет занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе, а также в органах местного управления.Следствием установлено, что Горбатов в 2017 году, на тот момент еще работавший в ФСБ, вместе с двумя сообщниками за сто тысяч долларов дали обещание директору столичного ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, которые были изъяты правоохранителями в качестве вещественных доказательств. Когда была осуществлена вторая попытка решить за финансовые средства проблемы директора ломбарда, сообщников задержали.Михаил Горбатов заключил сделку со следствием и дал показания, с помощью которых правоохранители смогли выйти на предполагаемую ОПГ. Она состояла из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления "К" ФСБ.По данным следствия, в нее входил бывший заместитель начальника управления "К" Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин. Во время обысков у них изъяли деньги и драгоценности, общая сумма которых составляет 11 миллиардов рублей.В настоящее время всем троим предъявлены обвинения в получении акций на 450 миллионов рублей у столичного застройщика с помощью мошеннической схемы. Черкалина также обвиняют в получении взяток.