По меньшей мере 65 человек погибли в ходе нападения террористов на похоронную процессию в Нигерии.

По меньшей мере 65 человек погибли в ходе нападения террористов на похоронную процессию в Нигерии, передает France Press.Инцидент произошел на северо-востоке страны. Ранее сообщалось о 30 погибших во время первой атаки на похоронную процессию и 10 пострадавших.Известно, что на похоронную процессию напали боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам", добивающиеся введения законов шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые проводятся в Нигерии, Камеруне и Чаде.