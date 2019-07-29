Украинский блогер Максим Бужанский, избранный депутатом Верховной рады Украины от партии Слуга народа, дал интервью, в котором высказал свое мнение о праздновании в стране Дня Победы и о георгиевской ленточке. Он сказал, что не поддержит фракцию, если она вдруг решит отменить этот праздник.

Известный украинский блогер Максим Бужанский, избранный депутатом Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа", дал интервью изданию Страна.ua, в котором высказал свое мнение о праздновании в стране Дня Победы и о георгиевской ленточке.Он сказал, что не поддержит фракцию, если она вдруг решит отменить этот праздник."Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы? – говорит Бужанский."Пусть не празднуют, горюют", — добавил он и задал вопрос о дне, который на Украине теперь называют днем "Памяти и примирения". "А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?" – спросил депутат.Рассуждая об этом, Бужанский отмечает, что и с современными немцами украинцы и так живут в мире, а "с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала", он примиряться не согласен.Депутат также отметил, что "история уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел". "Единственный результат Майдана — легализация нацизма", — говорит Бужанский.При этом на вопрос о возможности реабилитации на Украине георгиевской ленточки, он сказал, что "символ победы — это не георгиевская ленточка, а красное знамя Победы над рейхстагом", и ему "не нужны дополнительные символы".Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский 9 мая пришел на могилу деда — участника Великой Отечественной войны Семена Ивановича Зеленского.В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне, и теперь украинцы отмечают "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", напоминает РИА Новости.Кроме того, в 2017-м на Украине вступил в силу закон, согласно которому публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения караются штрафом или арестом на срок до 15 суток.