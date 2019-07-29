Пять исследовательских проектов реализованы в центре для одаренных детей Сириус российскими школьниками, представителями бизнес-сообщества и научных институтов. Среди них - система управления беспилотными судами при помощи дополненной реальности и метод преобразования энергии подводных течений в электричество.

Пять исследовательских проектов реализованы в центре для одаренных детей "Сириус" в Сочи российскими школьниками, представителями бизнес-сообщества и научных институтов. Среди них — система управления беспилотными судами при помощи дополненной реальности и метод преобразования энергии подводных течений в электричество.Работа над проектами велась в рамках направления "Освоение Арктики и мирового океана", передает РИА Новости. Подробности рассказал гендиректор Отраслевого центра Маринет Александр Пинский.Участники работали над созданием элементов управления безэкипажными судами с использованием средств смешанной виртуальной реальности и над методикой спутникового мониторинга канализационных выпусков и выбросов сточных вод в прибрежной зоне Черного моря, разрабатывали макет арктической амфибийной платформы, подводный манипулятор, управляемый жестами рук, и прототип преобразователя подводных течений в электричество "Ныряющее крыло".В рамках последнего проекта разработан и создан макет энергоустановки, а так как ее испытывали не только в море, но и в бассейне, школьники также создали систему генерации искусственного течения для испытательного стенда.По словам Александра Пинского, генераторы на основе возобновляемых источников энергии океана — один из самых передовых рубежей прикладной науки об океане, и во всем мире сейчас делаются лишь первые шаги в этом направлении. Данное направление, добавил он, обозначено как одно из приоритетных направлений дорожной карты Маринет.Также школьники под руководством экспертов Государственного морского университета имени Ушакова и компании "Кронштадт Технологии" разработали элементы автоматического и дистанционного управления судами с использованием средств смешанной виртуальной реальности. Эти средства были испытаны на флотилии макетов судов и вызвали интерес у капитанов-судоводителей, работающих в Арктике.Макет амфибийной грузовой платформы для снабжения судов и транспортировки грузов на суда с необорудованных берегов Арктики, способной двигаться по воде, суше и льду, был создан и испытан при участии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), Нижегородского и Калининградского технологических госуниверситетов и Нижегородского детского речного пароходства.В работе над пятью проектами в рамках этих приоритетных направлений дорожной карты участвовали эксперты морской отрасли из числа представителей Российской академии наук, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Института океанологии, Совкомфлота, ОСК, других компаний и научных центров.