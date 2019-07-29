Поклонник Земфиры разбил стекла в ее автомобиле, припаркованном на Фрунзенской набережной в Москве.

Поклонник Земфиры разбил стекла в ее автомобиле, припаркованном на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС.Как сообщили в правоохранительных органах, злоумышленник разбил два стекла в машине Mercedes, которая была припаркована во дворе дома на Фрунзенской набережной.Полицейским мужчина заявил, что является поклонником певицы и пошел на правонарушение, чтобы добиться ее внимания.Злоумышленник задержан. По факту произошедшего ведется проверка.