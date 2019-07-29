Автокатастрофа под Керчь. унесла жизнь ребенка. Девочка скончалась в реанимации Феодосийской горбольницы. Еще двое водителей и четверо детей получили различные травмы. В настоящее время ГИБДД выясняет все обстоятельства трагедии.

Автокатастрофа под Керчь. унесла жизнь ребенка. Девочка скончалась в реанимации Феодосийской горбольницы. Еще двое водителей и четверо детей получили различные травмы. В настоящее время ГИБДД выясняет все обстоятельства трагедии.Как сообщает ГТРК "Севастополь", ДТП произошло накануне на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма. Направляясь из Керчи в сторону Феодосии, водитель автомобиля SsangYong, выехал на полосу встречного движения. Когда в него влетел Mercedes-Benz, SsangYong, он по касательной задел еще две встречные машины.В результате дети в столкнувшихся авто получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Феодосийскую горбольницу. Одна девочка скончалась в реанимации.