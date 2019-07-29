Они залезли на территорию частного домовладения, откуда похитили изделия из металла

Они залезли на территорию частного домовладения, откуда похитили изделия из металлаВесной этого года двое жителей Гороховца, 45 и 42 лет, зная, что ограждений между приусадебными участками нет, залезли на территорию частного домовладения, откуда украли изделия из металла. Собственники дома, обнаружив пропажу, обратились в полицию.Оперативники изучили место происшествия, опросили возможных очевидцев и установили причастность к хищению двух злоумышленников.Выяснилось, что похищенное имущество обвиняемые сдали в пункт приема лома, а вырученными 7 тысячами рублей распорядились по собственному усмотрению.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.