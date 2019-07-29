34-летняя порноактриса с бизнесменом
Александром Путинцевым стали гостями YouTube-шоу Глубокий разговор. Елена Беркова поделилась
деталями интимной жизни с любовником.
34-летняя порноактриса с бизнесменом
Александром Путинцевым стали гостями YouTube-шоу "Глубокий разговор". Елена Беркова поделилась
деталями интимной жизни с любовником.
Звезда фильмов
для взрослых призналась, что они подходят друг к другу. По ее словам, у них с
избранником не только общие интересы, но и предпочтения в сексе.
Мужчина постоянно придумывает новые способы, чтобы
разнообразить интимную жизнь с Еленой Берковой и доставить ей максимальное
удовольствие. В качестве примера порноактриса вспомнила один из необычных сексуальных
опытов с Путинцевым.
Пикантность случая в том, что любовными утехами они
занимались на людях. "Самый неожиданный секс у нас был на парковке возле
гипермаркета. Но не в машине, там неудобно, а рядом с ней. Прикольно, особенно,
когда люди проходили", – заявила Елена Беркова. Она добавила, что началось все
с оральных ласк за авто, а потом они переместились на другое место.
Актриса счастлива, что Александр —
идеальный любовник. Именно с ним она смогла открыть новые возможности своего
тела. Так, в 34 года она впервые испытала мультиоргазм. Бизнесмену пришлось
попотеть, чтобы удовлетворить искушенную в сексе
Путинцев рассказал, что это было тяжелее,
чем тягать железо в спортзале, зато потом он был счастлив смотреть на любимую. Также
именно с ним смогла испытать струйный оргазм. Кроме
того, мужчина признался, что ему все равно, что его избранница – порноактриса.
"Я люблю ее, а что было до меня, это неважно", – отметил мужчина.