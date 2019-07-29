Королева Великобритании уступила по популярности принцессе Диане. Елизавета II оказалась лишь на втором месте в рейтинге.

Королева Великобритании уступила по популярности принцессе Диане. ЕлизаветаII оказалась лишь на втором месте в рейтинге.Издание Express.co.uk провело опрос среди британцев,чтобы выяснить, кто из представителей монаршей семьи им нравится больше всего.Выяснилось, что Елизавета II – не самыйпопулярный член королевской семьи.Читатели издания проголосовали и стало ясно, кто из Виндзоровявляется у них фаворитом. В анкетировании приняли участие 12 тысячреспондентов. В результате первое место заняла принцесса Диана.Она обошла Ее Величество, которая расположилась на второй строчке рейтинга с 29%.Таким образом,леди Ди и Елизавету II между собойразделили всего 250 голосов. За первую проголосовали 3639 человек, а за королеву– 3420. Примечательно, что слава "народной принцессы" продолжает жить даже попрошествии более 20 лет с момента ее трагической смерти 31 августа 1997 года.Третье место убританцев заняла Кейт Миддлтон (17%), а Меган Маркл и принц Гарри оказались на четвертой позиции с 5%. Герцог Эдинбургский получил 3%, а меньшевсего – по 1% — принц Чарльз с Камиллой.Напомним,21 апреля исполнилось 93 года. Представительница Виндзорской династии взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своегоотца, короля Георга VI. является рекордсменомсреди всех британских монархов по возрасту и продолжительностипребывания на престоле.