Королева Великобритании уступила по популярности принцессе Диане. Елизавета
II оказалась лишь на втором месте в рейтинге.
Королева Великобритании уступила по популярности принцессе Диане. Елизавета
II оказалась лишь на втором месте в рейтинге.
Издание Express.co.uk провело опрос среди британцев,
чтобы выяснить, кто из представителей монаршей семьи им нравится больше всего.
Выяснилось, что Елизавета II – не самый
популярный член королевской семьи.
Читатели издания проголосовали и стало ясно, кто из Виндзоров
является у них фаворитом. В анкетировании приняли участие 12 тысяч
респондентов. В результате первое место заняла принцесса Диана.
Она обошла Ее Величество, которая расположилась на второй строчке рейтинга с 29%.
Таким образом,
леди Ди и Елизавету II между собой
разделили всего 250 голосов. За первую проголосовали 3639 человек, а за королеву
– 3420. Примечательно, что слава "народной принцессы" продолжает жить даже по
прошествии более 20 лет с момента ее трагической смерти 31 августа 1997 года.
Третье место у
британцев заняла Кейт Миддлтон (17%), а Меган Маркл и принц Гарри оказались на четвертой позиции с 5%. Герцог Эдинбургский получил 3%, а меньше
всего – по 1% — принц Чарльз с Камиллой.
Напомним,
21 апреля исполнилось 93 года. Представительница Виндзорской династии взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего
отца, короля Георга VI. является рекордсменом
среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности
пребывания на престоле.