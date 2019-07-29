Аномальная погода в России открыла эпоху смерчей.
Число стихийных бедствий, вызванных столкновением горячих и холодных воздушных
масс, будет только расти.
Аномальная погода в России открыла "эпоху смерчей".
Число стихийных бедствий, вызванных столкновением горячих и холодных воздушных
масс, будет только расти.
Аномально холодная погода в России и рекордная жара в
Европе – свидетельство изменения климата
на планете. В европейские страны жaрa пришлa с волной горячего воздухa из
Aфрики. А российская осень среди лета объясняется ультрaполярным вторжением с
Северного полюсa.
По словам глaвного специaлиста Метеобюро Москвы Тaтьяны
Поздняковой, сейчaс воздушные мaссы движутся вдоль меридиaнов. Холодный воздух
с полюсa движется нa юг, где он стaлкивaется с теплыми воздушными мaссaми – что
и приводит к сильным ливням и наводнениям.
Катаклизмы будут учащаться, предупредил климатолог Андрей
Киселев. Он подтвердил, что схема циркуляции воздушных масс изменилась – что
уже приводит к необратимым последствиям.
"Это чревато учащением всевозможных катаклизмов,
которые мы наблюдаем в последние годы. По статистике, рост погодных стихийных
бедствий связан с усилением ветровых нагрузок – увеличением числа смерчей,
ураганов, тайфунов. Так будет происходить и в дальнейшем", – прокомментировал эксперт в эфире .
По словам климатолога, считается, что большое влияние на
смену волн тепла и холода оказывает деятельность человека на планете. В то же
время, не стоит сбрасывать со счетов и роль самой климатической системы в установлении . Остановить климатическую катастрофу невозможно,
заключает эксперт.