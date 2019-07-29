Татьяна Навка нисколько не изменилась после того, как вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Олимпийская чемпионка утверждает, что внутреннее состояние у нее осталось прежним – но некоторые проблемы возникли из-за повышенного внимания окружающих.

Татьяна Навка нисколько не изменилась после того, как вышлазамуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Олимпийскаячемпионка утверждает, что внутреннее состояние у нее осталось прежним – нонекоторые проблемы возникли из-за повышенного внимания окружающих.Татьяна Навка даже стиль жизни не особенно поменяла после замужествас Дмитрием Песковым. По словам олимпийской чемпионки, она посещает те жемагазины, отдыхает в тех же местах.К талантливой фигуристке всегда было повышенное внимание. Иединственное, наверное, изменение, которое заметила Татьяна Навка – этоговнимания стало больше. И не всегда, к сожалению, приятного. Жизнь фигуристкистали рассматривать буквально под лупой."Есть глупые, дурные люди, а может, и специально обученные, которые говорят всякие гадости ибезуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведетсяна чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том,кто, как и что во мне видит", – рассказала .Чемпионка сохраняет олимпийское спокойствие, сталкиваясь стакими провокациями. Для главное, по ее словам, что она честнаперед собой, своими близкими и родными. В интервью изданию "Аргументы ифакты" фигуристка честно вспомнила, что все же изменилось после замужествас Дмитрием Песковым – она стала больше работать.