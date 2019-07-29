Татьяна Навка нисколько не изменилась после того, как вышла
замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Олимпийская
чемпионка утверждает, что внутреннее состояние у нее осталось прежним – но
некоторые проблемы возникли из-за повышенного внимания окружающих.
Татьяна Навка нисколько не изменилась после того, как вышла
замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Олимпийская
чемпионка утверждает, что внутреннее состояние у нее осталось прежним – но
некоторые проблемы возникли из-за повышенного внимания окружающих.
Татьяна Навка даже стиль жизни не особенно поменяла после замужества
с Дмитрием Песковым. По словам олимпийской чемпионки, она посещает те же
магазины, отдыхает в тех же местах.
К талантливой фигуристке всегда было повышенное внимание. И
единственное, наверное, изменение, которое заметила Татьяна Навка – этого
внимания стало больше. И не всегда, к сожалению, приятного. Жизнь фигуристки
стали рассматривать буквально под лупой.
"Есть глупые, дурные люди, а может, и специально обученные, которые говорят всякие гадости и
безуспешно пытаются спровоцировать меня на какую-то реакцию. Есть и те, кто ведется
на чужое мнение, не разбираясь в ситуации. Я стараюсь не зацикливаться на том,
кто, как и что во мне видит", – рассказала .
Чемпионка сохраняет олимпийское спокойствие, сталкиваясь с
такими провокациями. Для главное, по ее словам, что она честна
перед собой, своими близкими и родными. В интервью изданию "Аргументы и
факты" фигуристка честно вспомнила, что все же изменилось после замужества
с Дмитрием Песковым – она стала больше работать.