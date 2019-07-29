В Бийске пожилая женщина за рулем легковушки врезалась в полицейский автомобиль, да так, что он перевернулся. Пострадал водитель патрульной машины, в тяжелом состоянии его доставили в реанимационное отделение городской больницы. Момент аварии был снят на видео камерой наблюдения.

В Бийске пожилая женщина за рулем легковушки врезалась в полицейский автомобиль, да так, что патрульная машина перевернулась.Инцидент произошел в субботу вечером, 27 июля: 72-летняя пенсионерка ехала на своей легковушке в церковь и врезалась в полицейский УАЗ-"буханку", не обратив внимание на знак "Уступите дорогу".По словам очевидцев, какое-то время после ДТП женщина утверждала, что полицейские были обязаны уступить ей дорогу, поскольку у нее было преимущество.В результате аварии пострадал водитель патрульной машины. В тяжелом состоянии его доставили в реанимационное отделение городской больницы.