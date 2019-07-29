Фильм Алексея Сидорова Т-34 взял две награды фестиваля Jackie Chan International Action Film Week - приз на лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и специальный приз жюри За лучший фильм.

Фильм Алексея Сидорова "Т-34" взял две награды фестиваля Jackie Chan International Action Film Week — приз на лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и специальный приз жюри "За лучший фильм". Об этом сообщила кинокомпания "Марс-Медиа", которая занималась производством картины.Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и Александр Петров. Кинолента рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Действие фильма переносит нас в 1941 год: по сюжету вчерашний курсант Ивушкин бежит из немецкого плена на легендарной "тридатьчетверке", бросив вызов "пантерам" и вступив в бой с танковым асом.Jackie Chan International Action Film Week проводится в Китае с 2015 года. Организатор и постоянный почетный гость мероприятия - актер и режиссер Джеки Чан. В этом году кинофестиваль проходил в городе Датун китайской провинции Шаньси.Ранее российский военный фильм с успехом прошел в кинотеатрах США и Канады, несмотря на попытки украинских радикалов сорвать показ.Фильм "Т-34" занял второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю российского кино (на первом — "Движение вверх").